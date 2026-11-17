Nova jornada complicada a la xarxa ferroviària catalana. Rodalies ha acusat aquest dimarts els maquinistes de no complir els serveis mínims decretats durant la vaga convocada pels sindicats del sector ferroviari.
Segons la companyia, s'han suprimit un 56% dels serveis programats a primera hora, fet que ha deixat en circulació menys de la meitat dels trens previstos. Tot i que els serveis mínims fixats pel Departament d'Empresa i Treball obligaven a mantenir el 66% de les circulacions en hora punta, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que només s'ha pogut oferir un servei equivalent al de les hores vall, al voltant del 30%.
La línia més afectada és l'R4, i Rodalies recomana als viatgers buscar alternatives de transport i planificar amb antelació els desplaçaments.
Una vaga per reclamar més seguretat ferroviària
L'aturada ha estat convocada de manera conjunta pels sindicats ferroviaris per reclamar reforços en matèria de seguretat 20 dies després de l'accident d'Urda.
La protesta afecta treballadors d'Adif, Renfe, operadores privades i empreses de mercaderies. Els sindicats denuncien la manca de compromisos concrets per millorar la seguretat del sistema ferroviari i reclamen més personal, una millor coordinació entre operadors, reforç dels protocols de prevenció i una revisió dels plans d'emergència.
També exigeixen una investigació sobre la difusió de les gravacions relacionades amb l'accident i demanen garanties que la seguretat esdevingui una prioritat permanent dins del sistema ferroviari.
Inquietud entre els usuaris
Les conseqüències de la vaga s'han notat especialment a l'estació de Sants, on molts passatgers han expressat la seva preocupació per les cancel·lacions i els retards.
Alguns viatgers s'han vist obligats a buscar alternatives per arribar a la feina després de trobar-se trens anul·lats o amb importants demores. Altres usuaris lamenten que les incidències s'hagin convertit en una situació habitual durant les últimes setmanes, més enllà de les jornades de vaga.
Les afectacions s'han concentrat principalment als serveis regionals i de Rodalies, tot i que també s'ha registrat alguna anul·lació puntual en serveis d'alta velocitat.
No és la primera vegada que es qüestiona el compliment dels mínims
Els serveis mínims establerts per a aquesta jornada són del 66% a Rodalies durant les hores punta i del 33% a la resta del dia. En l'alta velocitat s'ha fixat un servei del 72%, mentre que els trens de mitjana distància han de garantir el 65% de les circulacions.
Aquest no és el primer episodi de conflicte entre l'administració i els sindicats pel compliment dels serveis mínims. Segons recorda el Govern, tampoc es van complir en les darreres jornades de vaga convocades aquest novembre, fet que ja va portar l'executiu a reclamar a Renfe l'obertura d'expedients i diligències per aclarir les responsabilitats.