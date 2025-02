El Rei esquia i Bertín no paga. Coses de la vida!

Bertín Osborne té problemes de solvència econòmica. Ens ho diu la revista Lecturas, que titula en portada "Bertín, al borde de la ruina". Aquesta publicació revela el difícil moment econòmic que travessa el canant, que ha fitxat pel programa 'Tu Cara Me Suena' per intentar sanejar els seus comptes, cosa que l'obligarà a deixar el seu propi programa a Canal Sur 'El show de Bertín'. La revista explica que amb hipoteques per gairebé 6,5 milions d'euros, està ofegat pels deutes i deu mig milió a Hisenda.

El Rei gaudeix esquiant

El Rei Felip VI necessita un descans de la seva apretada agenda. I per això, sempre opta per practicar esports. En aquest cas, i pel fet que és hivern, ha anat a esquiar. Ens ho explica la revista ¡Hola!, que ens mostra un somrient monarca en portada amb el titular "Las imágenes del Rey en su escapada a la nieve. Amigos, risas y una tradición". Aquesta publicació cortesana concedeix el protagonisme al Rei en la tradicional escapada a Baqueira per esquiar amb un grup d'amics. Amb tot, també veiem al costat d'aquesta fotografia la princesa d'Astúries, que ja ha arribat a Amèrica a bord del Juan Sebastián Elcano.