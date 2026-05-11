El PSC i Esquerra avancen en la negociació dels pressupostos malgrat la crisi pels Mossos infiltrats

La negociació dels pressupostos entre el PSC i Esquerra continua endavant i es troba en una fase “molt avançada”, segons fonts d’ambdues formacions. Tot i la tensió generada per la suposada infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea docent, cap dels dos partits considera que aquest episodi hagi de dinamitar les converses.
Esquerra manté la pressió sobre Trapero, però prioritza els projectes estratègics
El portaveu republicà, Isaac Albert, ha tornat a exigir el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la polèmica infiltració. Tot i això, ha remarcat que aquesta demanda no és una línia vermella per tancar l’acord pressupostari: "No farem que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles; sempre hem dit que el país és millor amb pressupostos que sense".
Albert ha situat els punts clau de la negociació en:
- Línia ferroviària orbital — projecte estratègic per millorar la mobilitat transversal
- Societat mercantil d’inversions — eina per impulsar projectes econòmics
- Guanys de sobirania.
El portaveu també ha admès que el calendari polític del PSC, condicionat per les eleccions andaluses, influeix en el ritme de les converses.
El PSC resta importància a la petició de cessament i veu la negociació ben encaminada
Des del PSC, la portaveu Maria Lluïsa Moret ha tret ferro a la demanda d’Esquerra sobre Trapero i ha assegurat que no ha d’afectar la negociació dels pressupostos, que avança “de manera satisfactòria”.
Moret ha defensat la gestió de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i ha qualificat les polítiques de seguretat ciutadana com a “inqüestionables”. També ha expressat respecte per la vaga docent convocada per demà i ha celebrat la reunió prevista dijous entre el Departament d’Educació i els sindicats.