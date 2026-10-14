El PSC ampliaria la victòria a Catalunya en unes eleccions generals, segons el CEO

El PSC tornaria a ser la força més votada a Catalunya en unes eleccions generals espanyoles i fins i tot milloraria els seus resultats respecte als comicis de fa quatre anys, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Els socialistes obtindrien 19 diputats, un més que actualment, i es consolidarien com la primera força política al país.
Per darrere se situaria Esquerra Republicana, que protagonitzaria un notable creixement i podria passar dels 7 als 11 escons. El Partit Popular mantindria la tercera posició amb 6 diputats, amb possibilitats d'aconseguir-ne un setè, mentre que VOX també avançaria i podria arribar fins als 6 representants.
A l'altra cara de la moneda hi ha Sumar i Junts. La formació d'esquerres cauria dels 7 als 3 diputats, mentre que el partit liderat per Carles Puigdemont podria perdre dos escons. Segons l'enquesta, Podemos no obtindria representació a Catalunya.
Pel que fa al lideratge estatal, gairebé quatre de cada deu enquestats assenyalen Pedro Sánchez com el candidat preferit per presidir el govern espanyol, molt per davant de Santiago Abascal, Ernest Urtasun i Alberto Núñez Feijóo.
L'habitatge continua sent, de llarg, la principal preocupació de la ciutadania catalana. Un 30% dels enquestats el considera el problema més important, el percentatge més alt registrat fins ara en un baròmetre del CEO. La immigració ocupa la segona posició amb un 11%, seguida de la insatisfacció amb la política, la inseguretat i la sanitat.
L'estudi també mostra que l'accés a l'habitatge és la principal inquietud dels votants de pràcticament tots els partits i de totes les franges d'edat. Entre els joves d'entre 25 i 34 anys, la preocupació és especialment intensa: un 42% la situa com el seu principal maldecap.