Prioritaria la Europa League

También esta semana termina con ese siempre especial choque frente al Real Madrid, actual líder de la liga, en el clásico ligero del Santiago Bernabéu. Y hay apenas tres días de distancia entre el jueves y el domingo para afrontar los choques pero entiendo que el Barcelona podría afrontar los dos partidos echando el resto en ambas circunstancias.

Si no fuera así y hubiera que anteponer uno de los dos compromisos es evidente que hoy por hoy, el más importante es sin lugar a dudas el duelo europeo.

Después de la victoria cosechada ayer por el Real Madrid en Mallorca si cabe las opciones de luchar por el título son ínfimas por no decir casi inexistentes para los barcelonistas. El domingo salvo hecatombe en las últimas semanas el Barcelona solo podrá recortar distancias y jugarse el orgullo con su eterno rival. No es poco pero si lo comparamos con lo que hay un juego en la competición europea si parece una cuestión menor esta del orgullo y de la rivalidad. Vengo insistiendo en lo importante que es conseguir el título de la Europa League. Primero porque te garantiza la presencia ya en la liga de campeones la temporada que viene que no es una cuestión menor sobre todo si sufres algún traspiés en la liga doméstica y te alejas de los cuatro primeros puestos, es otra bala en la recámara. Te garantiza la presencia en la liga de campeones en el Bombo número uno, el de los cabezas de serie, con lo que también evitas a las primeras de cambio a los equipos más poderosos del continente que da la sensación que en estos momentos están un escalón por delante y por encima del Barcelona. El arranque del año que viene sería más factible y más fácil.

Y a todo ello hay que añadir La disputa de la Supercopa de Europa a comienzos de la temporada que viene con el campeón de la liga de campeones, otra opción de poder conseguir un título más y de comenzar con buena sensaciones el año. Y además es un título que no sabemos si va a volver a disputar el Barcelona en los próximos años toda vez que lo normal es que no de con sus huesos en la segunda competición continental y que siga adelante con más naturalidad en la Champions League. Es un tres en uno en toda regla o casi me atrevería decir cuatro con la posibilidad de ganar otro título y que no debe desdeñar el Barcelona.

Viendo los rivales que van a quedar presumiblemente los cuartos de final de la liga de la Europa League Da la impresión de que el Barcelona puede competirla hasta las últimas consecuencias, que no es inferior a ninguno de ellos y que bien al contrario sería el principal candidato a lograr la victoria a pesar de no conocer la competición como decía su entrenador Xavi.

Además echar el resto en Estambul no significa desdeñar o hacer de menos el partido del Real Madrid aparte de que no son incompatibles creo que el Barcelona ofrecerá una muy buena imagen ante los blancos primero porque tiene más fondo de armario que su rival y lo utiliza mejor y porque el equipo está dando la sensación es de ser capaz de competir con prácticamente todos los rivales ofreciendo una buena impresión.