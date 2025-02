Prepara el teu cap de setmana

Si encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, apunteu els plans que ens porta avui la Mercè Ruiz de la Fuente

No hi ha excuses per quedar-se a casa

Si us agrada el cinema, no us perdeu les desenes de projeccions reconegudes a nivell internacional i relacionades amb l’esport al BCN Sports Film.

Si lo vostre és la música i heu pogut aconseguir entrades, gaudiu avui del concert de l’Amaia al Sant Jordi Club.

Com sempre, la Mercè ens porta alguns plans gastronòmics. Aquest diumenge ens proposa anat a degustar vins L’Apical i formatges artesanals de Colmado Múrria al Time Out Market. Si us agraden més els dolços, no us perdeu el Primer Festival dedicat al croissant que se celebra els dies 22 i 23.

Aquestes són algunes de les propostes que ens ha portat avui la Mercè, no us perdeu la resta!