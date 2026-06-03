Pedro Sánchez reivindica l’entesa amb l’independentisme i anuncia pressupostos per al 2026 davant l’empresariat català

El president ha subratllat que la llei d’amnistia és la peça central de la nova etapa de relació amb el sobiranisme català. Ha assegurat que l’entesa amb ERC i Junts ha contribuït a reduir la tensió política i a reforçar la confiança econòmica, malgrat la pèrdua del suport de Junts al Congrés i un context marcat per investigacions judicials que afecten membres del PSOE.
Segons Sánchez, la col·laboració amb els partits independentistes “ha permès avançar en convivència i prosperitat”, un missatge que ha volgut remarcar davant d’un auditori empresarial especialment atent a l’estabilitat institucional.
Anunci de pressupostos generals per al 2026
En un dels moments més destacats de la intervenció, Sánchez ha anunciat que el govern presentarà pressupostos generals l’any vinent, un moviment que vol simbolitzar —ha dit— la continuïtat i solidesa de l’executiu. Els comptes tindran un marcat caràcter social, amb especial pes per a les polítiques d’habitatge, i inclouran una proposta per resoldre el finançament autonòmic, un dels punts més sensibles per a Catalunya.
Crida a Junts perquè validi el nou model de finançament
Sánchez ha instat Junts a “reorientar el seu vot” i donar suport al model de finançament acordat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Ha defensat que aquest pacte és “bo per a Catalunya i per al conjunt de l’Estat” i que permet avançar en un marc de cooperació institucional. A diferència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va carregar contra les cessions al sobiranisme, Sánchez no ha fet cap referència a les causes judicials que afecten el seu entorn polític.