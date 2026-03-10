CONFLICTE ORIENT MITJÀ

Patronals i sindicats analitzen l’impacte econòmic de la incertesa internacional

El secretari d’Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, Enrique Rodríguez, i el director d’Internacional de Foment del Treball, Kilian Garcia, valoren a 'La Brúixola' les possibles conseqüències econòmiques del conflicte a l’Orient Mitjà i les mesures que podrien adoptar governs i agents socials

Redacción

Barcelona |

Enrique Rodríguez ha expressat la preocupació del sindicat davant un conflicte internacional que ja comença a tenir efectes en l’economia. CCOO defensa la creació d’un grup de treball amb el Govern i els agents socials per monitoritzar la situació i preparar mesures si l’impacte s’intensifica, amb l’objectiu de protegir l’ocupació i el teixit industrial.

El representant sindical també reclama prioritzar un "escut social" per evitar que els costos de la crisi recaiguin sobre treballadors i ciutadania. Segons Rodríguez, caldria intervenir si s’encareixen productes com l’energia o el combustible i orientar les ajudes cap a qui realment ho necessita, evitant mesures generalitzades que no discriminin per renda.

Per la seva banda, Kilian Garcia ha coincidit que la durada del conflicte serà clau per determinar-ne l’impacte econòmic. Des de Foment del Treball alerten sobretot de l’augment del preu del petroli i del gas, que podria alimentar la inflació i incrementar els costos tant per a les empreses com per a les famílies. Tot i això, la patronal aposta per seguir de prop l’evolució abans de concretar mesures i destaca la importància de la coordinació entre administracions i agents socials.

