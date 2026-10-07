El Parlament es converteix en un escenari de precampanya electoral

El debat de política general al Parlament ha evidenciat aquest dimarts l'aïllament del Govern de Salvador Illa en matèria d'habitatge. Tant la dreta com l'esquerra han carregat contra les polítiques de l'executiu, mentre el president de la Generalitat ha aprofitat les rèpliques per reivindicar el model del PSC i situar el debat en clau de les eleccions generals del 29 de novembre.
PP i Vox han atribuït l'agreujament de la crisi residencial a la intervenció del mercat i han defensat un canvi de govern a Espanya. En resposta, Illa ha insistit en contraposar dos models: el dels qui consideren l'habitatge un dret i el dels qui el tracten com un actiu immobiliari, i ha situat Junts al mateix bloc que populars i Vox.
Però les crítiques també han arribat des dels seus possibles socis. Els Comuns han retret al Govern el bloqueig de la futura Unitat Antidesnonaments, mentre que la CUP ha denunciat que els Mossos continuïn executant desnonaments mentre l'executiu defensa el dret a l'habitatge.
Junts, per la seva banda, ha posat el focus en la convocatòria d'eleccions generals i ha qüestionat com pensa completar la legislatura catalana si Pedro Sánchez no revalida la presidència i queden en l'aire alguns dels acords pactats amb ERC i els Comuns.
La sessió també ha escenificat una nova discrepància entre el Govern i Esquerra sobre la resolució del conflicte polític. El republicà Josep Maria Jové ha preguntat a Illa quina proposta planteja per abordar-lo, però el president ha descartat la possibilitat d'acordar un nou referèndum d'autodeterminació.
Més tard, Junts ha acusat el Govern d'haver generat falses expectatives amb el traspàs de Rodalies. Els de Carles Puigdemont sostenen que la convocatòria electoral impedeix garantir el compliment dels compromisos adquirits amb l'Estat. L'executiu ha replicat recordant als juntaires que van governar durant anys sense impulsar aquesta reclamació.
En paral·lel, Junts ha anunciat que presentarà una denúncia contra Renfe i Adif el pròxim 20 d'octubre, coincidint amb un nou aniversari de l'accident mortal de la línia R4 a Gelida.