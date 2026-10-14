La pagesia catalana es mobilitza a Barcelona per reclamar ajuts directes i denunciar l’augment dels costos

Centenars de pagesos i ramaders d’arreu de Catalunya s’han mobilitzat aquest dimecres cap a Barcelona per denunciar l’increment dels costos de producció i reclamar mesures urgents que garanteixin la viabilitat de les explotacions agràries. Tractors i autobusos han sortit des de diferents punts del territori i han recorregut diversos espais de la capital, amb concentracions davant la Delegació del Govern, la seu del Departament d’Agricultura i, finalment, a la plaça Sant Jaume.
Una de les principals reivindicacions és l’encariment del gasoil, els fertilitzants i altres subministraments bàsics, una situació que, segons el sector, està posant en risc la continuïtat de moltes explotacions. La preocupació és especialment intensa entre els pagesos més joves, que alerten de les dificultats per assegurar el relleu generacional i denuncien el tancament progressiu de finques i granges per manca de rendibilitat.
Des d’Unió de Pagesos reclamen que es compleixi la llei de la cadena alimentària perquè els productors no hagin de vendre els seus productes per sota del cost de producció. També exigeixen una reducció de la burocràcia i més suport institucional per fer front a les dificultats que travessa el sector.
Entre les demandes concretes, la pagesia reclama ajuts directes d’entre 8.500 i 17.000 euros per a les explotacions professionals. Els manifestants remarquen que la protesta va més enllà de les qüestions econòmiques i la defineixen com una crida per garantir el futur del sector primari i preservar la producció d’aliments de proximitat a Catalunya.