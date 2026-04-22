La Paeria de Lleida planteja prohibir el vel integral a l’espai públic en la nova ordenança de civisme

El govern municipal de la Paeria de Lleida ha presentat aquest dimarts la proposta de nova ordenança de civisme i convivència, que inclou la prohibició del vel integral —burca i nicab— a l’espai públic i a les oficines municipals. La mesura, recollida a l’article 12, estableix que queda prohibit “dur qualsevol peça de roba o indumentària que oculti el rostre als espais públics”, amb excepcions per a llocs de culte, espais on sigui habitual cobrir-se la cara per costums socials o en l’exercici d’un dret fonamental.
L’incompliment es considerarà infracció lleu, amb multes d’entre 300 i 750 euros.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha defensat que la proposta s’acompanya d’un pla específic per evitar la revictimització de les dones que porten vel integral: “Hi ha un pla perquè ningú sigui més víctima que mai fruit d’aquesta ordenança.”
El govern del PSC, en minoria, preveu portar el text a aprovació al ple de juny.
Un enfocament diferent del que va tombar el Suprem
Lleida ja havia intentat prohibir el burca durant el mandat d’Àngel Ros, però el Tribunal Suprem va anul·lar la mesura. Larrosa assegura que ara l’enfocament és diferent:
No es planteja com una qüestió de seguretat,
sinó com un tema de drets fonamentals, especialment el dret de les dones a decidir.
La tinenta d’alcaldia de Feminisme, Carme Valls, ha remarcat que l’objectiu no és “aïllar” les dones que porten vel integral, sinó garantir que tinguin autonomia real, vincles socials i accés als recursos.
Noves sancions: prostitució, revenda de cites i conductes discriminatòries
La nova ordenança també incorpora altres mesures destacades:
Sancions a clients de prostitució a l’espai públic.
Derivació reforçada a serveis socials de les dones en situació d’explotació.
Prohibició de revendre cites prèvies d’oficines públiques.
Més protecció davant insults, discriminacions i conductes racistes, xenòfobes, masclistes, aporafòbiques o LGTBIfòbiques.
El règim sancionador s’estructura en tres nivells:
Lleus (400–750 €): orinar al carrer, botellots, anar nu o amb la cara tapada, entre altres.
Greus (751–1.500 €): demanda de sexe al carrer, conductes sexistes o racistes, assetjament, revenda de cites.
Molt greus (1.501–3.000 €): insults racistes o masclistes, actes vandàlics greus, relacions sexuals a la via pública.
La reincidència farà escalar les infraccions a categories superiors.
El text també aposta per la mediació com a mecanisme principal de resolució de conflictes.
L’oposició, sorpresa i dividida
La proposta ha generat sorpresa entre els grups de l’oposició, que han reaccionat de manera diversa:
El portaveu popular Xavi Palau considera que la mesura evidencia problemes de convivència i integració i defensa preservar la “identitat i cultura lleidatana”. Analitzaran el text quan el rebin.
La portaveu Violant Cervera, de Junts, recorda que ja el 2010 CiU va intentar impulsar una prohibició similar, però no va prosperar per falta d’una llei estatal que ho permetés. Assegura que fins que no hi hagi una norma superior, la mesura no podrà tirar endavant.
El portaveu Juanjo Falcó recorda que el Suprem ja va anul·lar l’intent de Ros i que el text presentat fa un any no incloïa cap referència al burca.
Des de Comú de Lleida critiquen que es posi el focus en aquesta qüestió quan la ciutat té “molts problemes de civisme”. Reclamen treball comunitari amb la població musulmana i recorden que l’ús del nicab és “molt minoritari” i que no hi ha constància de cap cas de burca.
813 sancions el 2025: un 45% més
Larrosa ha explicat que el 2025 es van interposar 813 sancions per incompliments de l’ordenança actual, un 45% més que el 2024. Ho atribueix tant a un augment de les infraccions com a una major actuació policial.