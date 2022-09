El nuevo Dembele

Xavi optó por no llevarse al delantero francés a San Mamés y el Barcelona cayó eliminado de la copa del rey al partido único. La situación fue muy tensa y se rompieron todos los vínculos entre el futbolista y el club. En ese momento apareció la figura de Xavi para interceder y para tratar de solucionar una situación que al que más incomodaba era él. Había sido futbolista no hace mucho y tener que prescindir de un jugador no por motivos deportivos no es nada agradable. Fueron varias las conversaciones que mantuvieron ambos para ir limando las diferencias hasta que la situación se recondujo.

Dembele le prometió a Xavi que iba a comprometerse con el grupo y a jugar como si tuviera contrato en vigor sin miedo a meter la pierna y demostrando profesionalidad. Dicho y hecho, el entrenador puso al futbolista que era uno de los mejores jugadores que tenía en su plantilla y éste le respondió con un rendimiento más que notable y ayudando a garantizar la presencia del Barcelona en liga de campeones al año siguiente. No cabe duda de que Xavi ha sido el gran artífice de la recuperación de la mejor versión de Dembele, junto con el cambio de mentalidad del futbolista. Apenas llevamos un mes de competición y el rendimiento de Dembele está en una altura superlativa y le ha convertido junto con Lewandowski en un jugador absolutamente imprescindible para el club. Xavi ha llegado decir Que el francés está en mejor nivel del propio Neymar.

Para algunos puede parecer exagerada la expresión pero es cierto que desde el primer día Xavi dijo que Dembele era en su posición uno de los mejores jugadores del mundo como en su día lo fue Neymar.

Es cierto que son jugadores distintos, muy distintos.

Neymar es mucho más goleador pero posiblemente Dembele tenga esa improvisación loca y capacidad de desequilibrio algo superior a la del brasileño. Lo que sí es cierto es que estamos presenciando una evolución de un futbolista todavía con 25 años con un talento extraordinario y con mucho por ofrecer.

Porque me da la sensación, por suerte para el Barcelona, lo mejor de Dembele está todavía por llegar, y que este año va a dar muchísimas alegrías a los aficionados.

Dicen que las comparaciones son odiosas y en realidad son jugadores diferentes pero desde luego que estemos debatiendo sobre Dembele y Neymar ya dice muchísimo del jugador francés y del impresionante cambio que se ha producido en su vinculación con el club y su rendimiento en apenas unos meses.