Una nova tècnica de precisió aconsegueix tractar amb èxit el càncer de pròstata metastàtic

Els pacients amb càncer de pròstata metastàtic que ja no responien a cap altre tractament —ni quimioteràpia ni teràpies hormonals— tenen des d’ara una nova via terapèutica. Els hospitals Can Ruti, Hospital del Mar i l’Institut Català d’Oncologia han començat a administrar un nou fàrmac radioactiu, un tractament altament innovador que ja ha demostrat resultats molt positius en assajos clínics internacionals. Segons les dades de l’estudi VISION, publicat al New England Journal of Medicine el 2021, el medicament allarga un 30% la vida dels pacients i augmenta un 38% la supervivència global en malalts amb tumors avançats i resistents a tots els tractaments disponibles fins ara.
Medicina de precisió
El fàrmac, aprovat a Espanya a principis de gener, s’uneix selectivament a les cèl·lules tumorals mitjançant el marcador PSMA, alliberant-hi radiació i destruint-les de manera precisa. Una fita que, segons els especialistes, confirma el rumb de la medicina de precisió. El doctor Albert Font, especialista del Departament d’Oncologia Mèdica de l’ICO, explica que aquest avenç arriba després d’un procés llarg de recerca, iniciat el 2018 amb la inclusió de pacients a l’estudi Vision: "Ha estat un procés de més de set anys, passant per totes les fases necessàries per demostrar que el tractament és efectiu i segur."
No és vàlid per a tots els casos
Tot i el seu potencial, el tractament no és aplicable a tots els pacients amb càncer de pròstata metastàtic. Per rebre’l, cal haver rebut prèviament teràpia hormonal i quimioteràpia. A més, és imprescindible tenir un bon estat de salut, no presentar afectació cerebral ni hepàtica i, sobretot, expressar el marcador PSMA, la diana que permet al fàrmac dirigir-se a les cèl·lules tumorals. Per comprovar-ho, cal realitzar una prova.
El càncer més prevalent en homes
El de pròstata, és el càncer que més es detecta entre la població masculina. Tot i això, també és un dels tumors que presenta millors índexs de curació: prop del 90% dels pacients es curen als cinc anys. Però quan apareix en fases metastàtiques, el panorama és més complex. Així doncs, avenços com aquest —juntament amb la immunoteràpia, que ha revolucionat el tractament oncològic en els últims anys— representen un canvi d’era en l’abordatge del càncer avançat.