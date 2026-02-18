Sales immersives per millorar la salut mental i cognitiva

Broomx no va néixer pensant en l’àmbit sanitari. Tal com explica el seu cofundador, Ignasi Capellà, “quan vam començar el projecte l’enfocament inicial no va ser el de la salut”, sinó que treballaven en sectors com la cultura, l’entreteniment o els hotels. El punt d’inflexió arriba a finals del 2018, amb un projecte de recerca al Canadà sobre l’aplicació de tecnologies immersives en persones amb Alzheimer. “Allò ens va fer un clic”, recorda. A partir d’aquí, mantenen la mateixa tecnologia —projeccions immersives a 360 graus amb un únic projector i una lent especial— però adapten continguts i programari a les necessitats terapèutiques, centrant-se en experiències que “provoquin benestar” i estimulin funcions cognitives.
La clau del sistema és que elimina les ulleres de realitat virtual i aposta per sales immersives col·lectives. Això permet sessions més inclusives, especialment amb persones grans, amb demències, autisme o trastorns de salut mental. “Aquest punt de l’accessibilitat i de la inclusió per a nosaltres era molt important”, subratlla Capellà. A més, el format grupal aporta beneficis emocionals afegits: "compartir l’experiència amb altres pacients genera sentiment de pertinença i suport mutu". Tot i que també s’aplica en intervencions individuals, com en neurorehabilitació, la majoria d’organitzacions opten per sessions en grup, inclosos projectes intergeneracionals amb infants i gent gran.
Al llarg de la conversa, Capellà comparteix experiències especialment emotives. Per exemple, en un centre al Canadà, una dona amb Alzheimer avançat va reconnectar amb els seus records d’infantesa en veure una vaca projectada a mida real: “va començar a parlar i a reviure les seves memòries”. Més enllà de les anècdotes, Broomx ja participa en diversos estudis científics en àmbits com la salut mental, la Covid persistent o la neurorehabilitació. Capellà destaca la bona predisposició de la comunitat sanitària, tot i les dificultats de finançament i temps, i defensa que la tecnologia pot ser una aliada real per “millorar el dia a dia dels pacients”.