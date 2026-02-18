Els sindicats docents rebutgen l’augment del 15%: “És absolutament insuficient”

Els sindicats consideren del tot "insuficient" l’augment del 15% del complement específic plantejat pel Departament d’Educació. Segons Iolanda Segura, portaveu d'USTEC-STEs, la proposta es tradueix en "110 euros bruts en quatre anys", poc més de 25 euros al mes cada any, una xifra que qualifica de "ridículesa" en un context d’augment continuat de l’IPC i amb el cost de la vida a Catalunya entre els més elevats de l’Estat. Alerten que, amb aquestes condicions, el professorat continuarà entre els pitjor remunerats.
Tot i admetre que "és un primer pas" després d’anys sense modificacions, atribueixen el moviment del Departament a la pressió al carrer: "La vaga ha tingut un efecte". Amb tot, remarquen que la proposta està lluny de revertir la pèrdua de poder adquisitiu i reclamen una clàusula d’actualització vinculada a l’IPC. També critiquen el greuge comparatiu amb altres col·lectius públics, com els Mossos d’Esquadra, amb acords econòmics superiors i no condicionats als pressupostos.
De cara a la reunió amb Educació, els sindicats esperen "millores substancials" i avisen que mantindran les mobilitzacions si no hi ha avenços. Defensen que les mesures de pressió, com la suspensió de colònies en alguns centres, responen a una sobrecàrrega estructural: "En algun moment hem de dir prou", diu Segura. Reclamen més recursos per a l’escola inclusiva, reducció de ràtios i menys burocràcia, a més d’"una proposta salarial que reverteixi la situació actual als centres educatius".