Nou matí de caos a Rodalies: "Et deixen tirat"

Nou matí de caos a Rodalies. El servei ha estat pràcticament sense funcionament des de primera hora i fins a quarts de deu, quan ha començat a recuperar-se progressivament la normalitat. El motiu: els sindicats de maquinistes s'han plantat. Ahir a la nit ja van avisar que no pujarien als trens si consideraven que no estava garantida la seguretat, després que el temporal fes caure un arbre a sobre d'un tren de l'R2 sud a Vilanova i la Geltrú.
Tot i que aquesta situació no va causar ferits, sí que va generar dubtes entre els maquinistes, que ja a la una de la matinada van informar de la seva decisió. Tanmateix, aquest matí el conflicte no estava resolt i milers d'usuaris n'han pagat les conseqüències en hora punta, quan intentaven arribar a la feina, a classe o a qualsevol compromís. A la línia R1 no circulava cap tren i a la resta de línies la freqüència era molt inferior al servei habitual. Les imatges de desconcert a les estacions de tren o de cues per agafar autobusos han estat la tònica del matí.
"Ha estat terrible, havia d'arribar a Barcelona a les nou del matí i hi he arribat prop de les dotze del migdia", deia un passatger a l'estació de Sants. "Ha anat fatal. Hem hagut de canviar de tren i hem arribat amb una hora de retard", comentava un matrimoni. També hi havia preocupació entre els que necessitaven tornar a casa: "Em diuen que no hi ha trens, ni autobusos ni cap alternativa. Et deixen tirat". I, un cop més, hi ha hagut queixes també per la manca d'informació: "He mirat al web i deia que la circulació era normal, però no".
Rodalies culpa els sindicats
També des de Sants, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha donat explicacions sobre la situació. S'ha disculpat amb els usuaris i ha assenyalat els maquinistes: "Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals sobre l'estat de la infraestructura. Hi hem estat treballant des d'ahir i fins aquest matí, i els hem entregat". Precisament, en rebre aquests informes, els sindicats hi han donat el vistiplau i han autoritzat la represa del servei.
Segons Playà, la seguretat ha estat garantida en tot moment: "Ens avala el fet que ahir a la nit els trens de les línies R1, R2 Sud, R4 Sud, R15 i R16 van circular amb total seguretat". En aquest sentit, recorda que, arran del tràgic accident de Gelida del gener, es va establir un protocol de seguretat que implica fer marxes exploratòries de forma recurrent.
Per la seva banda, el sindicat SEMAF ha negat que hi hagi cap conflicte laboral i ha insistit que la seva voluntat amb la plantada d'aquest matí era protegir maquinistes i passatgers.