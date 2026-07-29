'Mou-te per Barcelona' reclama una mobilitat eficient i més i millor transport públic

La plataforma Mou-te per Barcelona considera que la mobilitat hauria de convertir-se en una de les prioritats del pròxim govern municipal. Així ho ha defensat aquest dimarts el seu vicepresident, Javier Cottet, en una entrevista al programa La Ciutat d'Estiu, en el qual ha presentat les conclusions del darrer Baròmetre Trimestral de Mobilitat Eficient. Segons Cottet, les 32 associacions empresarials que integren la plataforma comparteixen una preocupació creixent per la manera com s'ha gestionat la mobilitat a Barcelona durant els darrers anys. "El centre de qualsevol política ha de ser la persona", afirma. Amb tot, també defensa que les decisions han d'estar avalades per estudis tècnics i consensuades amb els sectors afectats.
Consell de Cent, la pedra a la sabata
El vicepresident de Mou-te per Barcelona ha assegurat que l'actuació per fer peatonal el carrer Consell de Cent "ha estat un fracàs" i ha criticat que es portés a terme sense valorar prou les conseqüències sobre el conjunt de la mobilitat, els comerços, els veïns o els serveis d'emergència. També ha recordat que la plataforma manté un litigi judicial contra el projecte i s'ha mostrat convençut que els tribunals acabaran donant-los la raó.
Més transport públic i més eficient
Malgrat les crítiques a la reducció d'espai per al vehicle privat, Cottet ha insistit que la seva entitat no planteja una confrontació entre mitjans de transport, sinó una combinació eficient de totes les opcions disponibles. En aquest sentit, ha reclamat una millora urgent del transport públic metropolità perquè els ciutadans que viuen fora de Barcelona puguin desplaçar-se amb rapidesa i fiabilitat fins a la capital. Ha posat com a exemple ciutats del nord d'Europa, com Copenhaguen, on considera que la xarxa de transport permet reduir notablement la dependència del vehicle privat.