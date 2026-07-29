EN PEU DE GUERRA

'Mou-te per Barcelona' reclama una mobilitat eficient i més i millor transport públic

L'entitat assegura que les decisions sobre mobilitat a Barcelona s'han pres amb criteris polítics i reclama més consens, millor transport públic i una planificació tècnica abans d'impulsar noves transformacions urbanes.

Robert Calvo

Barcelona |

L'entitat 'Mou-te per Barcelona' considera que les reformes viàries que s'han fet a Barcelona són innecessàries

La plataforma Mou-te per Barcelona considera que la mobilitat hauria de convertir-se en una de les prioritats del pròxim govern municipal. Així ho ha defensat aquest dimarts el seu vicepresident, Javier Cottet, en una entrevista al programa La Ciutat d'Estiu, en el qual ha presentat les conclusions del darrer Baròmetre Trimestral de Mobilitat Eficient. Segons Cottet, les 32 associacions empresarials que integren la plataforma comparteixen una preocupació creixent per la manera com s'ha gestionat la mobilitat a Barcelona durant els darrers anys. "El centre de qualsevol política ha de ser la persona", afirma. Amb tot, també defensa que les decisions han d'estar avalades per estudis tècnics i consensuades amb els sectors afectats.

Consell de Cent, la pedra a la sabata

El vicepresident de Mou-te per Barcelona ha assegurat que l'actuació per fer peatonal el carrer Consell de Cent "ha estat un fracàs" i ha criticat que es portés a terme sense valorar prou les conseqüències sobre el conjunt de la mobilitat, els comerços, els veïns o els serveis d'emergència. També ha recordat que la plataforma manté un litigi judicial contra el projecte i s'ha mostrat convençut que els tribunals acabaran donant-los la raó.

Més transport públic i més eficient

Malgrat les crítiques a la reducció d'espai per al vehicle privat, Cottet ha insistit que la seva entitat no planteja una confrontació entre mitjans de transport, sinó una combinació eficient de totes les opcions disponibles. En aquest sentit, ha reclamat una millora urgent del transport públic metropolità perquè els ciutadans que viuen fora de Barcelona puguin desplaçar-se amb rapidesa i fiabilitat fins a la capital. Ha posat com a exemple ciutats del nord d'Europa, com Copenhaguen, on considera que la xarxa de transport permet reduir notablement la dependència del vehicle privat.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid