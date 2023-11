Miguel Ángel Belmonte, professor de Ciència Política: "No veig amb què ajuda l'amnistia a la societat catalana"

Miguel Ángel Belmonte considera que "és un acord històric perquè no hi ha un precedent d'aquesta magnitud" i afegeix que "des de Junts, volen treure pit del fet que han obtingut més coses que ERC, però saben que poden ser traïts per Pedro Sánchez".

L'article 92 de la Constitució El professor explica que "no hi ha una renúncia a la unilateralitat de manera expressa" i assegura que pel que fa a l'article número 92 de la Constitució, "tothom sap que és ambigu i que el TC pot interpretar-lo". Belmonte explica que, per tant, "es dóna pas a un referèndum dins d'un marc constitucional". Aquest professor es pregunta a quins ciutadans s'adreça el referèndum i assegura que "es poden fer mans i mànigues per interpretar la constitució".

Qui surt guanyant?

Miguel Ángel Belmonte apunta que "només el fet que el govern espanyol s'assegui a parlar sobre un tipus de referèndum, ja és una victòria de l'independentisme" i afegeix que "amb els indults del passat, aquesta llei seria fer-ho tot més ràpid". A més, "haver allargat tant la negociació i haver tancat el pacte un 9-N" refermen aquesta victòria, considera.

En aquest sentit, lamenta que "hi ha un greuge comparatiu entre els ciutadans catalans i els poderosos a qui no se'ls aplica la llei". És per aquest motiu, que considera que "és comprensible que la llei d'amnistia aixequi revolt".