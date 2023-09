Més de 130 ajuntaments catalans participen de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Sota el lema "Combina i mou-te!" l'objectiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible és promoure hàbits de mobilitat més sostenibles i saludables com, per exemple els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric. La iniciativa compta amb l'adhesió d'unes 80 entitats i administracions i hi participen més de 230 ajuntaments catalans. És el cas de Deltebre que ho fa per primera vegada, tal com ha explicat a "La Brúixola" la Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges. Un any més, Olesa de Montserrat també s'afegeix a aquesta iniciativa. El seu regidor de Mobilitat, Jordi Martí, reclama millores en el transport públic.

En aquest sentit, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, assegura que "hi ha una gran aposta pública, però és cert que queden deures per fer en el transport ferroviari i terrestre". A més, afegeix que "cal fer els serveis de Rodalies eficients i fiables" i reconeix que "la mobilitat i infraestructures són responsables del 30% d'emissió de gasos a la UE". Martori explica també a "La brúixola" que en els pròxims dos mesos, s'haurà de debatre si les tarifes del transport públic es podran mantenir o no. També es mostra positiu davant el vehicle elèctric: "el repte és crear una xarxa eficient i dinàmica amb punts de recàrrega que utilitzin fonts d'energia renovable", diu.