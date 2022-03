El mejor Barça

Desde el primer minuto se vio que el equipo estaba decidido a encarrilar el partido, enderezar la situación, y evitar los menores sobresaltos posibles de cara a una larga intensa semana. Lo que viene a partir de hoy es tan importante como para afrontarlo con la suficiente moral y energía que te permita ser optimista ante los dos compromisos de la semana.

Xavi acertó en la rotaciones, dio descanso algunos de sus jugadores, puso un equipo muy reconocible, muy competitivo, muy equilibrado y que supo hacer muy bien las cosas.

El centro del campo estuvo extraordinario y mandó desde el primer minuto de juego. Pedri mantiene siempre una regularidad extraordinaria y casi no es noticia su despliegue físico y su control del tiempo del partido son sensacionales pero ya no ensombrece a Gavi, el joven jugador sevillano de tan solo 17 años, como ha reconocido su entrenador no deja de sorprendernos y asombrarnos día tras día.

Participó en prácticamente todas las jugadas de peligro del encuentro recuperó infinidad de balones y provocó la importante jugada del primer penalti nada más comenzar el encuentro. Estamos ante una aparición sensacional un jugador sin límite y por descubrir en toda su extensión.

Un regalo para el Barcelona.

Da la sensación de que Busquets ha encontrado los dos socios ideales en el mediocampo y casi nadie echa en falta al holandés De Jong.

Fue tan redondo el partido del Barcelona que en el lado negativo hay muy pocas cosas que poner, porque incluso Xabi se permitió el lujo de rotar a los jugadores en la segunda parte y dar descanso a los más importantes. Pudo reservar a jugadores como Araujo que estaba apercibido de sanción frente al Real Madrid y poder llegar limpio tanto a Estambul como al estadio Santiago Bernabéu.

Es lógico y normal que en la segunda parte el equipo baje su rendimiento, su intensidad y levante un poco el pie del acelerador con el tres a cero o incluso con el cuatro a cero pero entonces también vimos a Riqui Puig y se sumaron a la causa Braithwaite, Lenglet y Mingueza con minutos para que se sientan importantes todos estos jugadores. Xavi supo gestionar perfectamente a sus futbolistas y su banquillo.

Esta es la mejor forma de afrontar la batalla de Estambul, el definitivo choque del próximo jueves, pero a poco que el equipo siga demostrando la línea exhibida en las últimas semanas a raíz de la victoria ante el atlético de Madrid no me cabe la menor duda de que el Barcelona debe pasar a la siguiente ronda y no solo eso sino que plantará cara al Real Madrid el próximo domingo en su estadio porque el equipo ha recuperado la memoria ha recuperado el fútbol ,vuelve a tener pegada y se divierte y nos divierte jugando al fútbol.