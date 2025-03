La maternitat i la violència obstètrica a través de l'escriptura i la interpretació d'Andrea Ros i Carla Torres

Andrea Ros és actriu i escriptora del llibre 'Comadres, el secreto de estar juntas'. En una entrevista a 'La Brúixola' explica com va afrontar el seu embaràs i com va sentir la necessitat d'il·luminar altres dones en aquest camí. Per aquest motiu, va crear " El Refugi de les mares" perquè defensa que més enllà de la teoria, la maternitat és una experiència que s'ha de viure en comunió amb la resta de mares.

La cultura i el 8M ens porten també a l'escenari de l'Espai Texas on l'obra de teatre 'Malparida' aborda la violència obstètrica. Carla Torres és una de les seves protagonistes i explica a 'La Brúixola' que han portat l'obra a hospitals per conscienciar sobre aquesta problemàtica als treballadors i treballadores de l'àmbit sanitari.