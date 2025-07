Ets fan d'algun grup o d'alguna persona?

Avui en el tema de la setmana volem aprofitar que és el dia mundial de los beatles per parlar del fenòmen fan... i es aquest grup és dels que més fanatisme ha provocat en la història de la humanitat donant nom al que es coneix mundialment com la ‘beatlemania’. L’admiració que provoquen els Beatles és tan gran que tenen fins a tres dies mundials! Un d’aquests és avui, ja que un dia com avui al 1964 la banda tornava a Liverpool triomfant desprès de la seva gira als Estats Units i abans de grabar la premiere de la seva película A Hard Day’s Night. Però altres fans consideren que és el 6 de juliol, ja que va ser el dia en que es van conèixer Lennon i McCartney, i molts altres diuen que és 16 de gener, dia en el que varen debutar.

Per saber més respecte al fenomen fan hem parlat en primer lloc amb la Sylvie Pérez, psicòloga del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, i ens ha volgut donar primer de tot una definició exacte de què és aquest fenomen fan. El que senten les persones quan comencen a ser fans d'alguna cosa és una mena d'identificació amb alguna cosa, per exemple la lletra de les seves cançons. Desprès coneixen més gent amb aquesta afició i és així com es creen els clubs de fans. Tot plegat neix de la necessitat que tenim les persones de tenir referents, és a dir, una persona que admirar. Així i tot, aquests referents poden ser familiars, amics, o persones no públiques també.

Fans de totes les edats i tipus

Pot ser molta gent associa el fenomen fan a un fet adolescent, del típic grup d’adolescents que idolatra a un o una artista. Però aquesta no és la realitat, absolutament tothom, de l’edat que sigui, és fan d’alguna persona o d’alguna cosa. A més, s'ha escoltat molta gent recentment menyspreuar a altres per tenir altres aficions diferents a la seva, i això també és un error. El que està clar és que aquest fenomen fan juga un paper molt important en la creació de la identitat, i fins i tot pot influir en la autoestima i el sentiment de pertinença a un grup, el qual és molt i molt positiu.

Per acabar, en el tema de la setmana hem parlat amb el Miguel José Navarro, coleccionista i un dels majors fans de la història dels Beatles.