La premsa únicament digital pot conviure amb la convencional?

Les xarxes ja no són només una finestra que ens ensenya què està fent el nostre entorn. Ja fa temps que s'han convertit en un canal de comunicació molt potent amb el qual es pot arribar a molta gent. De fet, es pot arribar a un gran públic sense necessitat de destinar molts recursos, fet que ha provocat una democratització, entre altres, dels mitjans informatius. Hi ha diversos mitjans que utilitzen Instagram, Twitter, YouTube o Twitch per informar a la gent, desmarcats de grans empreses i de grans infraestructures comunicatives. Un exemple d'èxit és la fórmula que han usat els fundadors del mitjà digital esportiu Post United. "Estem a tots llocs. Si ets a totes les xarxes i et sumes a totes les tendències sempre et podràs reinventar i continuar funcionant" diu Steve, cofundador, preguntat per la caducitat de l'èxit del projecte.

"Nosaltres ens sentim part del periodisme esportiu, però crec que ells no pensen igual" explica Steve i justifica l'opinió aportant exemples de polèmiques entre aquestes dues modalitats informatives. Afegeix que "l'ideal seria que els dos tipus de mitjans aprenguessin l'un de l'altre" i que d'aquesta manera "l'escenari comunicatiu seria molt millor". Sobre el seu èxit, Steve el relaciona amb la constància: "El primer any el projecte va ser un fracàs". També explica que el to informatiu i els formats que utilitzen eren necessaris per cobrir necessitats d'alguns sectors de la societat.