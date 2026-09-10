Marta Villanueva: "Quan no en parlem és quan l'abordatge és més difícil"

Barcelona ha presentat la seva Estratègia de Prevenció de la Conducta Suïcida 2026-2032, un pla que inclou 44 accions per actuar davant les ideacions suïcides, les temptatives i el patiment emocional. La iniciativa arriba després que un informe de l'Agència de Salut Pública constatés que aquestes conductes continuen per sobre dels nivells previs a la pandèmia. En declaracions a La Brúixola, la regidora de Salut, Marta Villanueva, ha assenyalat que les més de 1.100 ideacions suïcides i les 860 temptatives registrades el 2024 evidencien l'existència d'un malestar emocional que requereix una resposta preventiva.
La responsable municipal ha defensat que el primer pas és "parlar-ne" i combatre l'estigma que encara envolta el suïcidi. Entre les novetats del pla hi ha la creació d'una xarxa d'espais comunitaris segurs, la formació de docents per detectar conductes de risc i l'elaboració d'un mapa de punts crítics de la ciutat per estudiar actuacions preventives, inclosa la instal·lació de barreres físiques o elements informatius.
L'estratègia també reforçarà serveis ja existents, com el Telèfon de Prevenció del Suïcidi i el xat de suport emocional per a joves, que acumulen desenes de milers d'atencions des de la seva posada en marxa. Villanueva ha subratllat, a més, que la salut mental no es pot desvincular de factors socials com la renda, les condicions de vida o la vulnerabilitat econòmica, i ha recordat que "el codi postal impacta tant o més que el codi genètic en la salut".