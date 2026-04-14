Manu Guix fa una passejada espacial per l’amor

Hi ha una estrella al món de la música, que com un estel supergegant, ajuda en Manu Guix a inspirar-se. I es nota. Només cal posar-se el darrer disc del català (Galàxies, 2026), començar a escoltar atentament i pensar una primera vegada: “ostres, això sona a Stevie Wonder, què curiós”. Bé, passes a la següent cançó i, casualment, aquesta pista també té una sonoritat, un ritme i un color que podien haver creat perfectament les mans i el cervell d'aquest prodigi de la música que és Stevland Hardaway Morris. Vas avançant en aquest treball i confirmes la influència de Motown i especialment de Wonder en les composicions de Guix.
🎼 Les cançons que suren a l'espai
Més allà de les influències, aquest treball que Manu Guix ha presentat a l’estudi de La Ciutat té diferents segells d’aquest músic: el més important, la veu. Amb una versatilitat impressionant, en Manu sura com un astronauta per la partitura i la lletra de cadascún dels temes. Fa que tot soni fàcil, planer, amable, bomrrotllero. Ell diu que és el seu treball més honest i madur. Es nota, perquè quan arribes a certa edat ja et comencen a relliscar bastant les coses i fas, en gran mesura, el que et dona la gana. I ell ha fet un treball que ens ajuda a entendre el seu món.
🪐 Parlar de l’Univers sense buscar-ho
En Manu no pretenia fer un disc sobre aquesta temàtica espacial. Però va composar el primer tema i va obrir la veda per la resta.. A ‘Un satèl·lit orbitant’ parla d’aquelles persones que tenim a la vida i que ens nodreixen d’amor malgrat la distància. Es refereix a elles com a satèl·lits. Al següent tema, aborda aquells moments de la vida en els quals sembla que els astres s’alineen i tot roda. La va titular ‘Astres’. I va ser a partir d'aquí quan va decidir que la resta d'històries també surarien l’Univers.
💖 L'amor és el motor de l'Univers
En la seva visita a l’estudi de La Ciutat, el músic català ha confessat que aquests són "les sis cançons més sinceres i més honestes que he escrit mai". És la primera vegada que ha fet un monogràfic i l’ha dedicat a parlar de l’amor en totes les seves facetes: del de parella, de l’animal, de l’instintiu, de l’amor als amics, a la vida... de totes les expressions del motor d’aquest planeta anomenat Terra.
🎸 Com es fa una bona cançó?
'Cada maestrillo tiene su librillo', diu la dita en castellà. I al Manu Guix lli va molt bé quan fa la música i escriu la lletra d’una cançó a la vegada: “són les cançons de les que estic més orgullós, perquè quan faig una música i després a aquestes notes hi he de posar una lletra que encaixi, em costa molt”. De moment, es dedicarà a cantar aquestes sis que acaba de publicar en una gira que el portarà a tot el territori català, amb un concert central el dia 24 d’octubre a la Sala Apolo de Barcelona.