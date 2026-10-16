Lucena refreda la cessió de poder a la Generalitat als aeroports

El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha refredat aquest dijous una de les principals carpetes pendents de l'acord d'investidura entre el PSC i Esquerra Republicana. Lucena s'ha mostrat contrari a modificar la governança dels aeroports catalans perquè la Generalitat passi de tenir un paper consultiu a un de decisiu, tal com preveu la futura Autoritat Aeroportuària de Catalunya pactada entre socialistes i republicans.
Les declaracions arriben en un moment en què el Govern de Salvador Illa encara no ha aconseguit els suports necessaris per materialitzar aquest compromís. Segons fonts coneixedores de les negociacions, la proposta no convenç ni la direcció d'Aena ni tampoc el govern espanyol, que controla el 51% de la companyia. A més, una eventual arribada del PP a la Moncloa podria dificultar encara més qualsevol cessió de competències cap a la Generalitat.
Lucena ha fet aquestes afirmacions durant una intervenció al Col·legi d'Economistes de Catalunya, una de les entitats que havia criticat recentment el repartiment temporal de les inversions previstes per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot i aquestes discrepàncies, el president d'Aena ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat sobre el projecte.
En aquest sentit, ha assegurat que el calendari no ha patit cap modificació després de l'aprovació del DORA III i ha reiterat que l'ampliació estarà completada i operativa abans del 2036, amb la culminació del DORA IV. També ha admès que, "sobre el paper", és possible avançar determinades inversions, entre elles l'allargament de la tercera pista, i s'ha mostrat partidari que això pugui acabar passant.
Pel que fa a l'activitat de l'aeroport, Lucena ha apuntat que el Prat podria superar aquest mateix any la barrera dels 60 milions de passatgers. Una xifra que excediria la capacitat teòrica de 55 milions, però que, segons ha remarcat, no representa cap limitació de seguretat ni d'operativitat.