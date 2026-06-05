CULTURA

De l'oest de Clint Eastwood a la caseta de Bad Bunny

El Juan Torres i la Marta Lozano ens porten el bo i millor de la música i el cinema a 'La Brúixola'

Redacción

Barcelona |

Aquest divendres, el cinèfil Juan Torres ens proposa tres pel·lícules protagonitzades per Clint Eastwood després de conèixer que es retira als 97 anys. "El bueno, el feo y el malo", "Harry el sucio" i "Sin perdón" són els films que ha escollit aquesta setmana.

Acabem el programa amb la Marta Lozano d'Europa FM que ens porta l'agenda musical d'aquests dies, que passa pel Primavera Sound, Taburete i Roi Méndez. Pel que fa a l'actualitat del sector, ens parla de Bad Bunny, Celine Dion i Miley Cyrus.

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