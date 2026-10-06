L’independentisme celebra l’aval del TC a l’amnistia i reclama aplicar-la de manera immediata

Els partits independentistes celebren la decisió del Tribunal Constitucional com una victòria política i judicial. Més enllà de reclamar l’aplicació immediata de l’amnistia als dirigents encara pendents de ser beneficiats per la llei, tant Esquerra Republicana com Junts han recuperat el missatge del "tornarem a fer-ho".
El president d’ERC, Oriol Junqueras, s’ha mostrat molt satisfet després de conèixer la resolució del TC. Considera que la sentència situa els líders del procés "a un pas de recuperar la llibertat política" i defensa que el text és prou clar perquè el Tribunal Suprem apliqui de manera immediata l’amnistia al delicte de malversació.
En la mateixa línia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha atribuït aquesta victòria a la perseverança de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que, segons ha destacat, fa nou anys que combaten des de l’exili les decisions judicials que han impedit desplegar plenament la llei.
Tot i donar per tancada una etapa marcada per la judicialització del conflicte, tant ERC com Junts sostenen que el conflicte polític continua obert i reiteren la voluntat de tornar a impulsar un referèndum d’autodeterminació.