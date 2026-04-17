L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau celebra 625 anys al servei de la salut

El 17 d’abril del 1401, en presència del rei Martí l'Humà, es van col·locar les primeres pedres de l'Hospital de la Santa Creu, que havia de ser el centre mèdic més gran de Barcelona. Es va situar al districte de Ciutat Vella, donant nom al carrer per on s’hi entrava. El carrer de l’Hospital, nom que es manté 6 segles després. Allà s'hi va mantenir l'activitat durant diferents segles, creixent i ampliant el seu abast. Però al final del segle XIX, el creixement demogràfic de Barcelona i l'evolució de la medicina moderna, van obligar a fer una passa endavant. El canvi es va produir traslladant tota l'activitat de l'Hospital de la Santa Creu a l'Hospital de Sant Pau, al Recinte Modernista ideat per Lluís Domènech i Montaner.
Antoni Gaudí, un dels últims pacients
L'arquitecte de la Sagrada Família va morir el 10 de juny del 1926 en aquest hospital, el de la Santa Creu, tres dies després de ser atropellat per un tramvia a la Gran Via. Gaudí estava obsessionat amb la construcció de la Sagrada Família i expliquen tots els documents i experts que vivia a les obres del temple i per això anava força descuidat. Com que portava aquest aspecte i no tenia cap document amb ell, va ser confós amb un captaire en un inici. De fet, diferents taxis es van negar a portar-lo al carrer de l’Hospital, que és on va acabar traspassant 72 hores després del fatídic accident.
Pioner en la salut, únic en l'arquitectura
El 16 de gener del 1930, aprofitant la visita del rei Alfons XIII a Barcelona per presidir la cerimònia de clausura de l'Exposició Internacional de 1929, es va procedir a inaugurar el Recinte Modernista. Aquell conjunt arquitectònic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un referent molt important del patrimoni i la cultura de la ciutat de Barcelona. Però va arribar a tot el món quan el 1997 va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva singularitat i bellesa artística.
La celebració de la fita
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara diferents activitats per celebrar aquesta efemèride i per recordar-ne les fites principals al costat d’una ciutadania que se sent seu aquest centre hospitalari. La història que estem repassant en aquest article és, a grans trets, el que es podrà veure a l'exposició que s'instal·larà a la tardor justament a l’edifici original d'aquesta institució, a la Biblioteca de Catalunya. Ens ho ha el director de l’Hospital, el Doctor Adrià Comella, que també ha detallat que a partir del mes de novembre se celebraran diferents jornades temàtiques representatives dels grans eixos de l'hospital i que portaran a Barcelona primeres espases de cada àmbit.
Canvis per garantir el futur del sistema
I a partir d'ara. què? Doncs a partir d'ara toca pensar en els propers 50 anys. I això, l'equip d'aquest hospital ho fa amb l'escolta activa dels pacients, que contribueixen a dissenyar les polítiques que es van aplicant. Però a banda d'això, el Doctor Adrià Comella apunta a un canvi de mentalitat per tal que el sistema públic de salut sigui sostenible. Aposta per un gran pacte de les administracions amb el sector per impulsar un canvi a diferents nivells, sobretot en la mentalitat de la ciutadania, que ha d'entendre que els recursos són finits i que el futur demogràfic tensarà encara més la situació. L'avenç de la tecnologia i sobretot de la intel·ligència artificial salvaran, juntament amb la ciència, un sistema sanitari que és l'enveja de tot el món i del qual l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau n'és part imprescindible.