A l'estiu augmenten les trucades al telèfon contra la violència masclista

El Departament d’Igualtat i Feminismes treballa amb un Grup d’Anàlisi per erradicar les violències masclistes, que no només té l’objectiu de recollir dades sobre el nombre d’assassinats masclistes, sinó que pretén crear coneixement sobre què és la violència de gènere, tenint en compte que l’assassinat és la punta de l’iceberg de moltes altres conductes masclistes.

Laia Rosich és directora general per l’erradicació de les violències masclistes, i forma part d'aquest grup d'anàlisi. Rosich assegura que la prevenció és la clau, i treballen en el dia a dia per "millorar el coneixement de les violències i en que es puguin detectar també en els homes".

Com a grup d’anàlisi, per tant, recullen també el context en què es va patir aquesta violència, què la va causar i quines són les necessitats de les víctimes. Es tracta d'un grup que va ser pioner en el seu moment, però avui en dia s'inspiren en altres països per anar més enllà i recuperar l'opinió i la història de la víctima.

Rosich també ha destacat que s’ha avançat molt en la part preventiva gràcies al canvi educatiu i cultural. Avui en dia, algunes conductes que fa uns anys s’acceptaven ara ja es detecten com a masclistes i això, diu, és gràcies a una millora en la conscienciació.