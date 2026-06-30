L’Audiència de Barcelona exclou Alba Vergés i Josep Maria Argimon del delicte contra els drets dels treballadors pel cas de la vacunació dels policies

L’Audiència de Barcelona ha decidit no jutjar els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel presumpte delicte contra els drets dels treballadors en el procediment judicial pel retard en la vacunació contra la covid-19 dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya.
La resolució del tribunal evita que els dos exresponsables de Salut s’enfrontin a una possible pena de presó. La decisió arriba després que la defensa sol·licités l’aplicació de la denominada doctrina Botín, segons la qual una persona no pot ser jutjada únicament a instàncies d’una acusació popular si la Fiscalia no sosté l’acusació i els presumptes afectats no exerceixen accions penals.
Aplicació de la doctrina Botín
L’acusació per delicte contra els drets dels treballadors, castigada amb una pena de fins a tres anys de presó, estava impulsada exclusivament pels sindicats policials Jupol i Jucil, que actuen com a acusació popular en la causa. Segons ha conclòs l’Audiència de Barcelona, cap agent de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional s’ha personat en el procediment com a acusació particular. A més, el Ministeri Fiscal tampoc no ha mantingut aquesta imputació. Davant d’aquest escenari, el tribunal ha acordat retirar aquest càrrec contra Vergés i Argimon.
El judici continuarà per un presumpte delicte de prevaricació
Després de la decisió de l’Audiència, els dos exconsellers de Salut continuaran encausats únicament per un presumpte delicte de prevaricació administrativa relacionat amb la gestió del procés de vacunació durant la pandèmia.
En cas de condemna, la pena prevista no inclou presó, però sí una possible inhabilitació per exercir càrrecs públics d’entre 12 i 15 anys.
El cas investiga el retard en l’administració de les vacunes contra la covid-19 als membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya, una qüestió que va generar controvèrsia durant la campanya de vacunació impulsada per la Generalitat en el context de la pandèmia.