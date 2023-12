L'AFFAC respon a la carta de la consellera d'educació: "no creiem que sigui el tipus de carta que hauríem de rebre"

Lidón Gasulla denuncia que la carta de la consellera d'educació, Anna Simó,

"encomana a les famílies el que el propi departament no ha estat capaç de fer". Entre d'altres, explica, regular l'ús de les pantalles o millorar la comprensió lectora. Denuncia també que Simó "no ha explicat clarament com es revertirà aquesta situació" i apunta una sèrie de propostes de l'AFFAC. "Tenim un sistema de dues xarxes que és anòmal al conjunt de la UE" Entre les solucions que l'associació proposa, destaca la necessitat d'eliminar la segregació escolar, implementar el menjador universal i gratuït per combatre la pobresa infantil perquè, argumenten, afecta el rendiment de l'alumnat. Lidón Gasulla denuncia també que "l'educació a Catalunya realment no és gratuïta" i que cal "eliminar la doble xarxa educativa". Gasulla considera que no ha d'existir "tanta separació entre les xarxes pública i privada-concertada" i assegura que aquesta última "provoca moltes diferències i té conseqüències en el rendiment acadèmic". La directora d'AFFAC reivindica que cal "fomentar un model d'escola pública de qualitat que sigui el reflex de la societat", considera. A més, afegeix que aquest sistema "és anòmal al conjunt de la UE".