L'actualitat a debat

La tertúlia d’aquest dijous posarà el focus en alguns dels temes que marquen l’actualitat política i econòmica dels darrers dies. Un dels principals serà l’evolució de la guerra a l’Orient Mitjà i les possibles conseqüències que aquest conflicte pot tenir sobre l’economia catalana. En aquest context, també s’abordarà la cimera que el Parlament acollirà demà a la tarda amb les diferents formacions polítiques per analitzar quines mesures es poden impulsar per minimitzar-ne l’impacte. Tot plegat, en un moment de bloqueig polític en què les negociacions dels pressupostos continuen encallades.
Durant l’espai també es comentarà el tancament de Collserola després de detectar-se un nou cas de pesta porcina africana, una situació que ha obligat a ampliar les restriccions a la zona per prevenir-ne la propagació. Finalment, la tertúlia analitzarà la decisió del Parlament de rebutjar la proposta presentada pel Partit Popular que plantejava prohibir l’ús del burca. Diversos temes que posarem sobre la taula després d’escoltar l’editorial del cap d’informatius.