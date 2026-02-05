TERTÚLIA

L'actualitat, a debat

Amb nosaltres, des de Madrid, el periodista de La Vanguardia Javi Gallego, i aquí als estudis, l’escriptora Sònia Sierra

Redacción

Barcelona |

A la tertúlia d’avui posarem el focus en la crisi de Rodalies després de l’accident de Gelida i del caos ferroviari dels darrers dies. Analitzarem la gestió del Govern, les compareixences de les conselleres Sílvia Paneque i Núria Parlón al Parlament, la resposta de l’oposició i si la gratuïtat del servei anunciada és una solució suficient o un símptoma que el problema va per llarg. També parlarem de la desinversió estructural a la xarxa i de l’impacte econòmic que ja està tenint sobre el transport de mercaderies i els ports catalans.

També mirarem cap a Madrid i cap a Europa, amb la gestió del Ministeri de Transports i les reaccions polítiques a l’allau de rodes de premsa d’Óscar Puente, així com la manifestació d’usuaris convocada aquest dissabte. I acabarem amb l’actualitat europea: la decisió del TJUE sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i si aquest moviment pot tenir conseqüències polítiques reals o queda en un pla estrictament procedimental.

