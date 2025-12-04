La pesta porcina africana i la seva afectació a l'economia catalana protagonitzen la primera part de la tertúlia d'avui. L'advocat Pablo de Palacio i la periodista Montse Melià valoren també la gestió del president Salvador Illa de la crisi des del seu viatge institucional a Mèxic. També parlem de l'apropament del president espanyol Pedro Sánchez a Junts per Catalunya i la negativa de la formació independentista a acceptar aquest pas.
L'actualitat, a debat
Prenem el pols a l'actualitat amb la periodista Montse Melià i l'advocat Pablo de Palacio