Pablo Barrenechea, expert climàtic, sobre la COP30: “No ha estat la cimera definitiva, però sí la de la realitat"

La COP30 de Belém es presentava com “la cimera de la veritat”, però, segons l’expert en sostenibilitat Pablo Barrenechea, ha acabat convertint-se “en la cimera de la realitat”. Barrenechea, que ha seguit de prop la COP d'enguany, reconeix que les expectatives generades per mitjans i societat civil han estat més altes que els resultats, especialment pel que fa a la "manca de contundència" en l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils. Tot i això, reivindica que el simple fet que 194 països treballin durant dues setmanes exclusivament per trobar solucions climàtiques “ja és un èxit en un context geopolític tan complex”.
Malgrat les mancances, la cimera ha deixat avenços tècnics rellevants, com un nou mecanisme per a la transició justa i l’acord per triplicar el finançament destinat a l’adaptació abans del 2035. Barrenechea recorda, però, que aquests compromisos arriben mentre encara no s’han complert objectius anteriors, i que el gran repte continua sent garantir-ne el compliment efectiu. En paral·lel, lamenta que no hagin prosperat elements clau com una veritable fulla de ruta per abandonar els combustibles fòssils o un pla robust contra la desforestació a l’Amazònia.
La COP30 també ha estat marcada per un "ambient tens", tant en la negociació entre blocs com en l’activisme que ha irromput en diverses ocasions, i fins i tot per un incendi que va obligar a interrompre les sessions. Tot plegat, en una de les edicions més multitudinàries, amb més de 56.000 persones acreditades i un interès mediàtic creixent. Per Barrenechea, el missatge final és clar: la ciència s’ha de mantenir “al centre de totes les decisions”, i el desajust entre la urgència climàtica i la capacitat política de resposta és, avui, el principal repte global.