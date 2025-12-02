Ja són 9 els porcs senglars morts per la pesta porcina a Collserola

El Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid, ha confrimat el positiu al virus de la pesta porcina africana (PPA) en set porcs senglars morts que van ser trobats al mateix municipi barceloní, Cerdanyola del Vallès, molt a prop d'on van aparèixer els dos primers porcs senglars positius.La bona notícia és que, quatre dies després del brot, no s’han detectat símptomes ni lesions compatibles amb la PPA en cap granja de porcí dins la zona afectada.
Continua la tasca de control
Tots els casos positius han estat trobats dins de l'àrea de control de 20 quilòmetres establerta pel Ministeri d'Agricultura, amb la participació d’agents rurals, Mossos d’Esquadra i 117 membres de la UME. En total, 400 efectius han completat la primera revisió del radi de 6 quilòmetres.
Més mesures
Tot i això, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de control poblacional de senglars a tot Catalunya i un reforç de les mesures de bioseguretat a les explotacions. “Convocarem les organitzacions agràries i tots els alcaldes per activar aquest pla i garantir la protecció del sector”, ha afirmat en roda de premsa.