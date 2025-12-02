El Govern fa el primer pas per simplificar la burocràcia

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental "per facilitar i impulsar l'activitat econòmica". La memòria que s'ha aprovat identifica els problemes actuals, proposa objectius de millora i posa les bases per a un procés de consulta pública prèvia per recollir aportacions de la ciutadania, els sectors afectats i les administracions locals.
La portaveu de l'Executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que la nova llei pretén reduir tràmits "innecessaris" i eliminar duplicitats; agilitzar terminis i modernitzar la tramitació; donar "més protagonisme i responsabilitat" als promotors i professionals; i adaptar la normativa urbanística i ambiental als estàndards europeus, entre altres.
Tot plegat, assenyalen des del Palau de la Generalitat, per fer una administració pública "més amigable, accessible i entenedora".