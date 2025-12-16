Joan Roig (exalcalde d'Alcanar): "Estava físicament esgotat i mentalment poc lúcid”

Joan Roig, alcalde d’Alcanar des del 2018 i regidor des del 2011, ha anunciat la seva renúncia després d’una etapa marcada per fenòmens climàtics extrems. “Ha estat una decisió difícil perquè tinc vocació de servei, però la càrrega mental i física és insostenible”, ha explicat en declaracions a 'La Brúixola'. Roig ha reconegut que la gestió de cinc inundacions en set anys, sumada a la pandèmia, l’ha deixat “físicament esgotat i mentalment poc lúcid”. Segons ell, parlar amb el seu entorn i el partit ha estat clau: “No és un signe de debilitat, sinó d’honestedat”.
L’exalcalde ha alertat que Alcanar és “un dels epicentres del canvi climàtic al litoral català” per tres factors: la proximitat de la muntanya del Montsià, la presència de 14 barrancs i la tropicalització del Mediterrani. “Aquestes condicions fan que les tempestes siguin imprevisibles i molt intenses”, ha dit. Durant el seu mandat, Roig va impulsar una taula d’experts que va elaborar un informe de 300 pàgines amb mesures contundents, com la reubicació de famílies en zones de risc i la renaturalització dels barrancs: “La vida d’una persona no té preu. Hem d’actuar sense que ens tremoli el pols”, ha afirmat. Roig també ha reclamat un “pacte d'estat” per afrontar els costos del canvi climàtic i ha advertit que "si no posem tots els recursos, hi haurà zones del municipi que desapareixeran”.