Tertúlia: Errejón plega i Puigdemont torna a la presidència de Junts

Aquesta setmana la política catalana ha estat marcada per la decisió, ja oficial, de Carles Puigdemont d'optar la presidència del partit en el congrés que Junts celebra a Calella. Pendent de la reorganització interna de Junts també n’està el govern espanyol per obrir les negociacions dels pressupostos generals de l’Estat. Tot això en una setmana en què el PP ha estret una mica més la pressió sobre Pedro Sánchez després que l’Audiència Nacional hagi demanat al Suprem que investigui l’ex ministre de Transports José Luis Ábalos pel cas Koldo. Però, sense dubte, el nom polític de la setmana és de l’Iñigo Errejón, que ha anunciat que abandona la política mentre Sumar l'investiga per un suposat cas d'assetjament sexual.