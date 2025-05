UIC Barcelona, educació de qualitat amb vocació internacional

UIC Barcelona és una universitat catalana privada i sense ànim de lucre amb gairebé 30 anys de trajectòria. Compta amb una àmplia oferta acadèmica que inclou: 16 graus en àrees com ciències socials, educació, arquitectura i salut; més de 20 dobles graus, 50 dobles titulacions internacionals, a més de més de 70 màsters i postgraus en diverses àrees, programes de formació contínua i de doctorat.

La universitat està ubicada en dos campus: un a la ciutat de Barcelona i l’altre a Sant Cugat del Vallès.

Vocació internacional

Més del 30% dels estudiants de UIC Barcelona provenen de fora d’Espanya, amb nacionalitats de més de 100 països. Per tot plegat, a la universitat fomenten l’aprenentatge d’idiomes i la mobilitat dels seus estudiants amb una clara aposta per una educació de qualitat centrat en el desenvolupament integral de l’estudiant.

En aquest sentit, a UIC Barcelona treballen no només per formar bons professionals, sinó també persones amb valors, inquietuds i compromís.

Pel que fa a la mobilitat dels alumnes, tenen més de 450 convenis amb universitats de més de 50 països, cosa que permet als estudiants completar part de la seva formació a l’estranger, viure una experiència internacional, millorar idiomes i ampliar la seva xarxa de contactes

UIC Barcelona, una bona opció

Si estàs buscant universitat, UIC Barcelona pot ser una bona opció perquè ofereixen programes innovadors i amb un enfocament transversal. Per exemple, tenen el grau en Bioenginyeria, pioner a Espanya i 100% en anglès, on els estudiants fan pràctiques, tant en laboratoris com en empreses, des del primer curs. També comptem amb dobles titulacions que aprofiten sinergies molt potents, com Educació amb Psicologia, Infermeria amb Fisioteràpia o Dret amb Humanitats.

D’altra banda cal destacar que tota aquesta formació es reforça amb pràctiques des del primer dia, en instal·lacions d’última generació. Això ajuda a la inserció laboral dels graduats i de fet, la taxa s’apropa al 94%, superant la mitjana del sistema universitari català.

Tota la informació la trobareu a uic.es