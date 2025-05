El Clotilde Fest torna a Barcelona per omplir els jardins del Palau Robert de música jove

El Clotilde Fest es consolida i torna a Barcelona amb una 7a edició que vol omplir de nou els jardins del Palau Robert de música jove. Del 5 al 26 de juny, en quatre dijous consecutius, el jovent del territori té una cita ineludible amb la música pop catalana més fresca.

Aquesta és la setena edició d'un festival que uneix els esforços de l'Agència Catalana de la Joventut, el Carnet Jove i les principals emissores de Catalunya: Europa FM, Flaixbac, RAC105 i Els 40.

Les propostes

5 de juny . Ràdio Flaixbac porta Alfred García i Buhos

. Ràdio Flaixbac porta Alfred García i Buhos 12 de juny . Els40 porta JULS i Suu

. Els40 porta JULS i Suu 19 de juny . RAC105 porta Sofia Coll i Ginestà

. RAC105 porta Sofia Coll i Ginestà 26 de juny. Europa FM tanca la 7a edició del Clotilde Fest amb Mosaic i Blaumut. A més, com ja és tradició, comptarà també amb DJ Bulma Beat.

Entrades

Com en totes les edicions anteriors, els concerts són gratuïts, però cal invitació per accedir-hi. Les entrades es poden obtenir mitjançant el Carnet Jove de l’Agència Catalana de la Joventut, o bé mitjançant les pròpies emissores, que informaran com obtenir-les.