Intenses pluges a les Terres de l'Ebre: més de 260 litres acumulats i nombroses inundacions al Baix Ebre i el Montsià

Les fortes pluges han tornat a colpejar aquest divendres les Terres de l'Ebre, especialment les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on s'han registrat acumulacions d'aigua excepcionals que han provocat inundacions, incidències en la mobilitat i afectacions al subministrament elèctric.
L'Ametlla de Mar és un dels municipis més castigats pel temporal, amb 264 litres per metre quadrat acumulats. També destaquen les dades de les Cases d'Alcanar, amb 237 litres, i de Mas de Barberans, amb 227 litres, segons els registres recollits durant l'episodi de pluges.
La intensitat dels aiguats ha obligat a tallar diverses carreteres i a interrompre la circulació ferroviària en diferents punts del territori. Tot i la magnitud de les precipitacions, no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal.
El confinament s'aixeca, però es manté la màxima alerta
La situació ha millorat lleugerament amb el pas de les hores i les autoritats han aixecat el confinament que afectava les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Malgrat això, els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta davant la possibilitat de noves incidències derivades de l'acumulació d'aigua.
A Mas de Barberans, un dels municipis més afectats pel temporal, l'alcaldessa ha explicat que les fortes precipitacions han provocat diverses afectacions al municipi, especialment en infraestructures i vies de comunicació.
Més de 2.500 abonats sense llum
Les conseqüències del temporal també s'han deixat notar en el subministrament elèctric. Municipis com Amposta, Deltebre i Roquetes registren incidències que afecten fins a 2.500 abonats.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha lamentat que aquest tipus de problemes es repeteixin cada vegada que es produeixen episodis de pluja intensa al municipi.
Els Bombers rescaten 19 persones atrapades en vehicles
Durant el matí, els Bombers de la Generalitat han dut a terme 19 rescats de persones que havien quedat atrapades dins dels seus vehicles a causa de les inundacions.
Paral·lelament, Protecció Civil, en coordinació amb la Creu Roja i els ajuntaments afectats, ha habilitat tres centres d'acollida a Tortosa, Amposta i Ulldecona. Aquests espais estan destinats tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades dels seus habitatges com a viatgers que no poden continuar el seu trajecte a causa de les afectacions provocades pel temporal.
Les autoritats continuen fent seguiment de l'evolució meteorològica i recomanen extremar la prudència en els desplaçaments mentre es treballa per recuperar la normalitat a les zones afectades.