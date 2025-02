La importància de la primera impressió

Com passa a la vida, la primera impressió que es porta un client del nostre negoci és bàsic, per això, el Jordi Mas ens ensenya 5 tips clau per aconseguir-ho:

Fes que la primera salutació sigui memorable. Rebre amb un somriure al client i mostrant interès per ell donarà una primera impressió increïble. I és que el 70% dels clients, decideixen en els primers 10 segons si es queden o no a l’establiment.

Escolta al client. Interessar-se pel client i entendre quines són les seves necessitats és bàsic per fidelitzar-lo.

Crea un ambient únic. Cada vegada més, el client el que busca no és només un producte concret, sinó una experiència i això s'aconsegueix creant un ambient en el que es puguin desenvolupar els cinc sentits. Fes-ho, i el client tornarà!

Forma al teu equip. Els teus treballadors han de ser els ambaixadors de la teva marca i per això és clau fer una bona formació.

Deixa un impacte en el client. Hi ha botigues que generen una impressió que es queda per sempre a l'imaginari de la ciutadania i que fa que la gent vulgui anar-hi.

Amb aquests 5 tips segur que aconsegueixes crear un espai únic que deixi impremta en els clients.