Illa porta el debat de l’habitatge a un fòrum empresarial

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat una trobada amb empresaris mexicans celebrada aquest dijous a Barcelona per reivindicar la intervenció pública en el mercat de l’habitatge i recordar la figura de la Maricarmen, convertida en símbol de la lluita pel dret a l’habitatge.
Tot i que l’acte, organitzat pel BBVA, tenia un marcat caràcter econòmic, Illa ha introduït el debat sobre l’accés a l’habitatge durant la seva intervenció. El president ha assegurat que la mort de la Maricarmen no deixa indiferent ningú i ha defensat que les administracions continuïn regulant i intervenint el negoci immobiliari per garantir aquest dret.
Amb aquestes paraules, Illa ha assumit part de les reivindicacions que les darreres setmanes han protagonitzat manifestacions, acampades i concentracions contra els desnonaments. Unes mobilitzacions que tenen previst culminar en la vaga general convocada pels sindicats CCOO i UGT per a l’11 de novembre.
La intervenció del president arriba en un context polític marcat per l’escalfament del debat sobre l’habitatge i a les portes d’unes eleccions generals en què aquesta qüestió s’ha convertit en un dels principals focus de confrontació política.