CRISI D'HABITATGE

Illa porta el debat de l’habitatge a un fòrum empresarial

Illa reivindica la regulació del mercat de l’habitatge i recorda la Maricarmen en un acte amb empresaris mexicans

Ricard Jiménez

Barcelona |

Illa porta el debat de l’habitatge a un fòrum empresarial
Illa porta el debat de l’habitatge a un fòrum empresarial | ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat una trobada amb empresaris mexicans celebrada aquest dijous a Barcelona per reivindicar la intervenció pública en el mercat de l’habitatge i recordar la figura de la Maricarmen, convertida en símbol de la lluita pel dret a l’habitatge.

Tot i que l’acte, organitzat pel BBVA, tenia un marcat caràcter econòmic, Illa ha introduït el debat sobre l’accés a l’habitatge durant la seva intervenció. El president ha assegurat que la mort de la Maricarmen no deixa indiferent ningú i ha defensat que les administracions continuïn regulant i intervenint el negoci immobiliari per garantir aquest dret.

Amb aquestes paraules, Illa ha assumit part de les reivindicacions que les darreres setmanes han protagonitzat manifestacions, acampades i concentracions contra els desnonaments. Unes mobilitzacions que tenen previst culminar en la vaga general convocada pels sindicats CCOO i UGT per a l’11 de novembre.

La intervenció del president arriba en un context polític marcat per l’escalfament del debat sobre l’habitatge i a les portes d’unes eleccions generals en què aquesta qüestió s’ha convertit en un dels principals focus de confrontació política.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid