Illa i Junqueras signen l'acord per als pressupostos de la Generalitat

El Govern i Esquerra Republicana han tancat finalment aquest dimarts al matí el pacte que permetrà desencallar els pressupostos de Catalunya per al 2026, després de mesos de negociacions i d’un primer intent fallit d’aprovació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder republicà, Oriol Junqueras, han formalitzat l’acord a primera hora al Palau de la Generalitat.
La trobada, celebrada a la Galeria Gòtica a les vuit del matí, ha comptat amb la presència dels equips negociadors i ha estat precedida per una reunió curta entre Illa i Junqueras per tancar els últims detalls. La signatura s’havia anunciat ja dilluns al vespre, després que el Consell Nacional d’ERC validés el contingut del pacte.
Entre els compromisos que han facilitat l’entesa destaquen la posada en marxa de la línia orbital ferroviària, una inversió superior als 527 milions d’euros per reforçar l’Agència Tributària de Catalunya, l’assegurament d’una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i un pla de barris de 400 milions destinat als municipis petits.
Pendents dels Comuns
Amb la signatura, els comptes queden pràcticament encarrilats i, tal com havien promès Govern i ERC, s’aprovaran abans del final del període de sessions parlamentàries. L’últim pas pendent és la posició dels Comuns, que mantenen oberta la seva pròpia negociació amb l’executiu. La formació reclama, entre altres mesures, la creació d’una unitat de disciplina d’habitatge amb rang de direcció general, la retirada del projecte R-Aeroport i una taxa del 2% a les grans fortunes de més de 100 milions d’euros.