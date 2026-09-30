Illa consolida el suport d'ERC i els Comuns al Debat de Política General, però amb exigències sobre Rodalies, finançament i habitatge

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tancarà el seu tercer Debat de Política General amb la certesa que continuarà comptant amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els dos principals socis que van facilitar la seva investidura. Tot i això, ambdues formacions adverteixen que aquesta estabilitat parlamentària estarà condicionada al compliment dels compromisos adquirits.
ERC ha reiterat la seva disposició a mantenir una "col·laboració responsable" amb el Govern, però reclama que s'accelerin qüestions pendents com el traspàs de Rodalies, el nou model de finançament autonòmic i els avenços en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Els republicans consideren que aquestes carpetes continuen obertes i alerten que el marge de temps per complir els acords és cada vegada més reduït.
Per la seva banda, els Comuns han valorat positivament el discurs d'Illa contra l'extrema dreta, però han remarcat que la millor defensa de la democràcia passa per reforçar els serveis públics. La seva màxima preocupació continua sent l'accés a l'habitatge i reclamen mesures més contundents per afrontar una crisi que consideren prioritària.
Davant aquestes demandes, Illa ha defensat que la crisi de l'habitatge és precisament un dels grans punts de coincidència entre el PSC, ERC i els Comuns. El president també ha destacat la voluntat compartida de treballar per una Catalunya amb més capacitat d'autogovern, tot i que continua existint una distància evident amb els republicans, que mantenen l'objectiu de la independència.
Junts impulsa una reprovació d'Illa i l'acusa de "submissió" a Madrid
Si els socis han optat per la pressió negociadora, l'oposició ha elevat el to durant el debat. Junts per Catalunya ha carregat durament contra la gestió del president i l'ha qualificat com "el pitjor president de la història moderna de Catalunya".
La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha acusat Illa de governar en una situació de dependència envers Madrid i ha anunciat que Junts promourà una proposta perquè el Parlament voti la seva reprovació. Una iniciativa a la qual el mateix president ha restat transcendència.
El PP rebutja actuar com a aliat en el debat sobre el finançament
Durant la sessió, Illa també ha intentat trobar punts d'entesa amb el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, especialment en relació amb la negociació d'un nou model de finançament.
Tanmateix, Fernández ha descartat qualsevol aproximació i ha deixat clar que la seva prioritat política és desallotjar el PSC del Govern de la Generalitat.
Xoc amb Vox per immigració i valors socials
Les diferències entre el Govern i Vox també han quedat paleses durant el Debat de Política General. Les discrepàncies s'han centrat tant en les polítiques migratòries com en qüestions ideològiques i religioses.
El debat ha abordat aspectes com el creixement de la població musulmana a Catalunya i també la visió del cristianisme defensada per Illa, favorable a drets com l'avortament i l'eutanàsia, posicions que xoquen frontalment amb les tesis de la formació liderada per Ignacio Garriga.