Hi havia una vegada un cos

Un dels grans reptes dels pares i mares és l'hora d'anar a dormir i el periodista Jofre Llombart ho sap de primera mà. En una de tantes nits en que la seva filla no volia anar a dormir, es va inventar un conte sobre la importància de que el cos descansi. Repassant les parts del cos i recordant tot el que han fet els nens durant el dia, els ajuda a entendre per què el cos ha de descansar tot i que ells no tinguin son. Amb pròleg dels Catarres, Jofre Llombart comparteix amb tots els pares el seu secret a l'hora de dormir.