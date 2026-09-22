El Govern vol regular l’ús de les pantalles entre els menors i preparar una norma per al 2027

El Govern de la Generalitat es compromet a regular l’ús de les pantalles entre els menors d’edat a Catalunya de cara a l’any vinent. L’anunci arriba coincidint amb la presentació de la nova Guia de Salut Digital, elaborada pel Departament de Salut, que alerta dels efectes negatius que l’excés d’exposició a dispositius digitals pot tenir sobre infants i adolescents.
L’executiu de Salvador Illa considera que aquesta qüestió s’ha d’abordar com un problema de salut pública i d’addiccions. En aquest sentit, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha comparat el procés amb les regulacions que al llarg dels darrers anys s’han aplicat sobre el consum de tabac.
Des del Govern admeten que arriben tard a l’hora d’impulsar una regulació específica, però argumenten que fins ara no disposaven d’evidències científiques prou sòlides. La Generalitat fa més de dos anys que estudia els impactes de les pantalles sobre la salut dels menors i defensa que els resultats de l’informe presentat aquest dilluns confirmen un problema que ja s’intuïa. A més, recorden que recentment l’Organització Mundial de la Salut també ha posat el focus en els riscos associats a l’ús excessiu de les tecnologies digitals.
La voluntat de l’executiu és limitar o prohibir parcialment l’ús de les pantalles entre els menors més enllà de l’àmbit escolar. Tot i això, la Generalitat només disposa de competències plenes en l’àmbit educatiu i, per regular-ne l’ús fora de les aules, necessita un marc normatiu estatal o europeu que ho permeti.
Malgrat aquestes limitacions competencials, el Govern vol avançar feina i tenir preparada la normativa tan aviat com sigui possible. L’objectiu és presentar un avantprojecte de llei el març de l’any vinent per poder adaptar-lo ràpidament quan hi hagi cobertura legal suficient.
La regulació de les pantalles serà un dels debats presents en la cimera política sobre educació prevista per aquest divendres. Entre les propostes que la Generalitat posarà sobre la taula també hi ha el foment de la lectura i la limitació de l’ús de la intel·ligència artificial entre els menors de 14 anys. Unes mesures que, segons el Govern, hauran de consensuar-se amb la comunitat educativa més enllà dels eventuals acords polítics.