El Govern de Salvador Illa aprova avui els seus primers pressupostos

El Consell Executiu aprova aquest divendres al matí el projecte de pressupostos per al 2026, els primers comptes que el president Salvador Illa aconsegueix tirar endavant des que va arribar al Govern fa més d’un any i mig. Amb els acords tancats amb ERC i els Comuns, l’Executiu confia a estabilitzar la legislatura i superar l’equador amb els comptes validats pel Parlament.
La reunió extraordinària del Consell Executiu comença a les nou i, una hora més tard, la consellera d’Economia, Alícia Romero, lliurarà el text al president del Parlament, Josep Rull, perquè la Mesa n’admeti el tràmit.
Mentre la Mesa es reuneix, Romero exposarà les grans xifres als portaveus parlamentaris i posteriorment compareixerà en roda de premsa per detallar el contingut dels comptes. Després, diversos grups valoraran públicament la proposta.
Calendari parlamentari
Amb l’entrada del projecte, s’activa un calendari que preveu:
- Compareixences dels consellers entre dimarts i divendres de la setmana vinent per explicar els pressupostos de cada departament
- 10 dies per presentar esmenes a la totalitat, que es votarien en el ple del 2 al 4 de juny
- 20 dies més per presentar esmenes a l’articulat i negociar-les en comissió
- Votació definitiva prevista entre el 30 de juny i el 2 de juliol, sempre que cap grup no demani un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, fet que podria retardar el procés aproximadament un mes
Els continguts pactats amb ERC i Comuns
Tot i que el detall complet es farà públic avui, els acords amb ERC i Comuns ja han avançat algunes partides clau.
Principals mesures pactades amb ERC
- 160 M€ per a la rehabilitació d’habitatge, amb una línia addicional de 50 M€ anuals de l’ICF
- 100 M€ per a la climatització d’escoles entre aquest curs i el vinent
- 50 M€ per reforçar el català a les xarxes socials (programa triennal)
- 527 M€ per a l’Agència Tributària de Catalunya
- 400 M€ per a un pla de barris destinat a municipis petits
- Pla d’inversions educatives fins a 400 M€ el 2030
- 250 noves Aules d’Acollida i un increment de 21 M€ en aquest àmbit
- Fons extraordinari de 250 M€ per reduir el dèficit del sistema sanitari
- 25 M€ per a salut mental infantojuvenil
- Creació d’un equip de treball per revisar la formació universitària i incrementar professionals
- Construcció de 15 noves residències i centres de dia i 1.000 noves places residencials
Compromisos acordats amb els Comuns
- 2.500 M€ en polítiques d’habitatge durant la legislatura: 1.500 M€ en recursos propis, 1.000 M€ a través de l’ICF
- Posada en marxa del Fons d’Atenció Solidària abans de l’estiu, amb 3 M€ inicials
- Mesures que condicionaran futurs pressupostos en matèria d’habitatge, rehabilitació, l’R-Aeroport i la prevenció de violències masclistes